«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

«Спартак» намерен подать обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Зенита», сообщает Metaratings.ru.

Встреча прошла 14 марта в Санкт-Петербурге и завершилась поражением красно-белых со счетом 0:2 — оба гола хозяева забили с пенальти.

Полный список эпизодов, которые будут вынесены на рассмотрение, станет известен позднее. Однако в обращение точно войдет один из двух одиннадцатиметровых ударов, назначенных в ворота московской команды.

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