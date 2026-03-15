Орлов — о победе «Зенита»: «На стадион пришли почти 60 тысяч, а «Спартак» возил хозяев весь тайм»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

— Справедлив ли результат? В таких случаях принято говорить: счет на табло. 2:0.

Но я бы хотел сказать, прежде всего, о другом. Причем это касается не только «Зенита», но и «Краснодара», который с трудом справился с «Сочи». Благодаря пенальти и безрассудным действиям Васильева.

Итак, «быки» и питерцы взяли важные три очка. Но как оценить качество их игры? Ужасное! Особенно у «Зенита»! Я еще прикидывал: а если наши ведущие команды будут выступать в Европе? Что тогда? Страшно даже представить...

Мне было стыдно за команду Семака в первом тайме. Стыдно, понимаете? Ребята, на стадион пришли 57 тысяч зрителей. А «Спартак» вас просто возил до перерыва! Возил... Где план на игру? Где игровая дисциплина? Что вы делали на поле?

Перейдем к персоналиям.

Вендел. Я всегда считал, что, если футболист позволяет фривольно вести себя за пределами поля, жди от него, что называется, беды во время официальных матчей. Почему он постоянно опаздывает на сборы? Это же хулиганство, разгильдяйство! Все это потом сказывается на его игровой дисциплине. Имею в виду эпизод с Зобниным. Мяч уже в другой стороне. Зачем же ты шипами бьешь в живот спартаковца?! На повторе же все было четко видно. Карасев ограничился желтой, а ведь вполне мог показать бразильцу красную! Это же умышленный фол. Чистой воды хулиганство! И Вендел вообще в эту секунду не думал о том, что может подвести всю команду!

А сколько у него было потерь? Какой брак в передачах? «Зенит» всегда был силен игрой в полузащите. А что мы увидели в поединке с красно-белыми? — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

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