Орлов: «Больше положительных эпитетов в адрес Глушенкова от меня не услышите!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова за игру со «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

— Что в первом тайме делал Глушенков? Отстоял 45 минут на фланге! Ждал, что кто-то его снабдит передачей. Ну так же нельзя! Иди назад, борись, выгрызай мяч. Посмотри, как играл Педро! После такого матча Глушенкова вообще нельзя включать в стартовый состав на следующий тур!

Для меня его игра — полное разочарование! Я же на него надеялся, понимал, какие у него данные. А он... Да просто эгоист! О себе думает. Мол, дайте мне пас, а черновую работу я выполнять не буду... Все хуже и хуже играет. Глушенков почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен. Да ты сам пробейся! Отыграй весь сезон на высоком уровне. Все! Больше хороших эпитетов в адрес Глушенкова вы от меня не услышите, пока он не вернется на свой реальный уровень.

На двойку наиграл и Дуглас Сантос. Сколько атак у «Спартака» проходило справа? Дуглас не справлялся ни с Солари, ни с Маркиньосом, который периодически здесь появлялся. Это еще хорошо, что Педро отрабатывал назад! Еще недавно Сантоса звали в сборную Бразилии. Но сейчас в расширенном списке остался только один представитель «Зенита» — Луис Энрике. Дуглас снизил требования к себе. Тяжелый!

Барриос тоже малоэффективен. Начал растворяться в этом рисунке и Джон Джон. Неслучайно же его заменили, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

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