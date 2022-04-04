«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Красно-белые просят комиссию рассмотреть эпизоды с отменой гола нападающего Квинси Промеса и неудалением хавбека «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.

Единственный гол в игре «Локомотив» — «Спартак» забил форвард железнодорожников Вильсон Изидор на 85-й минуте встречи.

Красно-белые с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на пятой строчке с 37 баллами.