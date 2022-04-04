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Хердур Магнуссон: «Надеюсь, останусь в ЦСКА после этого сезона»

Защитник Хердур Магнуссон заявил о желании остаться в ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хердур Магнуссон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал свое будущее в армейском клубе.

— Какая у вас мотивация оставаться в России после этого сезона?

— У меня была и будет оставаться мотивация выступать в России. Мне очень нравится играть здесь, — цитирует слова защитника «РБ Спорт».

— Вы останетесь в ЦСКА на следующий сезон?

— Надеюсь, да.

Защитник сборной Исландии перешел в ЦСКА в 2018 году из английского клуба «Бристоль Сити». Контракт Магнуссона с армейцами рассчитан до 30 июня 2022-го.

В текущем сезоне защитник из-за травмы провел только 2 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/herdur-magnusson-nadeyus-ostanus-v-tsska-posle-e-togo-sezona/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Хердур Магнуссон
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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