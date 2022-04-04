Хердур Магнуссон: «Надеюсь, останусь в ЦСКА после этого сезона»

Защитник Хердур Магнуссон заявил о желании остаться в ЦСКА

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал свое будущее в армейском клубе.

— Какая у вас мотивация оставаться в России после этого сезона?

— У меня была и будет оставаться мотивация выступать в России. Мне очень нравится играть здесь, — цитирует слова защитника «РБ Спорт».

— Вы останетесь в ЦСКА на следующий сезон?

— Надеюсь, да.

Защитник сборной Исландии перешел в ЦСКА в 2018 году из английского клуба «Бристоль Сити». Контракт Магнуссона с армейцами рассчитан до 30 июня 2022-го.

В текущем сезоне защитник из-за травмы провел только 2 матча и не отметился результативными действиями.