Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе испанской «Валенсии» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

«Трудно сказать, потянул бы Баринов Испанию. Леша Миранчук уехал, а не играет. Деньги для развития клуба были бы полезны. Я думаю, он упорный парень. Справился бы с Испанией. Ему надо уехать. Здесь перспектив нет, у команды перспектив нет», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее агент Баринова рассказал «СЭ», кто интересовался игроком «Локомотива» в Испании.

В этом сезоне 25-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 2 ассистами. «Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.