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«Спартак» направил президенту РПЛ предложения о поддержке российских клубов

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Спартак» опубликовал на официальном сайте клуба обращение к президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу с предложениями о поддержке российских команд.

«Причиной обращения стала тяжелая ситуация, в которой по известным причинам оказались российские футбольные клубы. «Спартак» призывает принять шаги, которые могли бы помочь лиге и всему российскому футболу, в следующих направлениях:

— смягчение ряда критериев по лицензированию футбольных клубов;

— установление лимитов по вознаграждению посредникам;

— регулирование максимального размера зарплат и бонусов по новым контрактам с футболистами-профессионалами;

— регулирование размера компенсации футболисту в случае расторжения трудового договора по инициативе клуба;

— установление обязанности нового клуба выплачивать прежнему клубу футболиста компенсацию в случае, если прежний клуб предлагает игроку до окончания текущего трудового договора заключить новой договор на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, а игрок отказывается и переходит в новый клуб;

— обращение в органы государственной власти по части применения закона о FAN ID и технической оснащенности стадионов;

— обращение в правительство о введении ряда налоговых послаблений», — говорится в заявлении красно-белых.

Также в «Спартаке» подчеркнули, что планируют обратиться к руководству РФС и в Министерство спорта РФ с аналогичными предложениями.

Источник: https://spartak.com/news/2022-03-22-spartak_napravil_prezidentu_rpl_predlozheniya_o_podderzhke_rossiyskikh_klubov/
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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