«Спартак» направил президенту РПЛ предложения о поддержке российских клубов

«Спартак» опубликовал на официальном сайте клуба обращение к президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу с предложениями о поддержке российских команд.

«Причиной обращения стала тяжелая ситуация, в которой по известным причинам оказались российские футбольные клубы. «Спартак» призывает принять шаги, которые могли бы помочь лиге и всему российскому футболу, в следующих направлениях:



— смягчение ряда критериев по лицензированию футбольных клубов;



— установление лимитов по вознаграждению посредникам;



— регулирование максимального размера зарплат и бонусов по новым контрактам с футболистами-профессионалами;



— регулирование размера компенсации футболисту в случае расторжения трудового договора по инициативе клуба;



— установление обязанности нового клуба выплачивать прежнему клубу футболиста компенсацию в случае, если прежний клуб предлагает игроку до окончания текущего трудового договора заключить новой договор на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, а игрок отказывается и переходит в новый клуб;



— обращение в органы государственной власти по части применения закона о FAN ID и технической оснащенности стадионов;



— обращение в правительство о введении ряда налоговых послаблений», — говорится в заявлении красно-белых.

Также в «Спартаке» подчеркнули, что планируют обратиться к руководству РФС и в Министерство спорта РФ с аналогичными предложениями.