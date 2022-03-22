Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о будущем российского футбола.

— Я правильно понимаю, что в нынешней ситуации главным вопросом становится просто выживание всей лиги.

— Абсолютно. Речь идет о выживании и сохранении футбола в тех условиях, в которых мы оказались.

— Почему тогда этого не понимают 5 клубов-богачей, которые проголосовали против расширения, которые живут за государственный счет? Почему они не хотят снижать зарплаты, жить как все и не хотят переходить на оплату труда в рублях?

— Я не хотел бы осуждать или оценивать решение клубов, которые проголосовали по-другому. Нарушение спортивного принципа, о котором они говорят, в данном случае тоже имеет место. Нельзя менять правила во время игры. Мы их поменяли, потому что сложились чрезвычайные обстоятельства. Но то, что убивается интрига, если бы это решение было принято сейчас, то, что в принципе несправедливо, что клубы играли и оставались вне зависимости от результата, это неправильно.

Они имеет право на свою точку зрения. Тот вопрос, который задавал коллега до вас: а что является более несправедливым? Это решит РФС, исходя из анализа, помимо этих факторов, еще состояния стадионов, финансового состояния этих клубов и от того, как мы вообще закончим этот чемпионат.

— А вы не считаете, что главной несправедливостью является то, что у нас есть клубы, которые финансируются за огромные деньги госкомпаниями, которые диктуют свою волю и не снижают зарплаты?

— Как же они диктуют волю, если большинство проголосовало по-другому и свою точку зрения отправила в РФС?