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«Речь идет о выживании». Хачатурянц — о будущем российского футбола

Президент РПЛ Хачатурянц высказался о будущем российского футбола
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о будущем российского футбола.

— Я правильно понимаю, что в нынешней ситуации главным вопросом становится просто выживание всей лиги.

— Абсолютно. Речь идет о выживании и сохранении футбола в тех условиях, в которых мы оказались.

— Почему тогда этого не понимают 5 клубов-богачей, которые проголосовали против расширения, которые живут за государственный счет? Почему они не хотят снижать зарплаты, жить как все и не хотят переходить на оплату труда в рублях?

— Я не хотел бы осуждать или оценивать решение клубов, которые проголосовали по-другому. Нарушение спортивного принципа, о котором они говорят, в данном случае тоже имеет место. Нельзя менять правила во время игры. Мы их поменяли, потому что сложились чрезвычайные обстоятельства. Но то, что убивается интрига, если бы это решение было принято сейчас, то, что в принципе несправедливо, что клубы играли и оставались вне зависимости от результата, это неправильно.

Они имеет право на свою точку зрения. Тот вопрос, который задавал коллега до вас: а что является более несправедливым? Это решит РФС, исходя из анализа, помимо этих факторов, еще состояния стадионов, финансового состояния этих клубов и от того, как мы вообще закончим этот чемпионат.

— А вы не считаете, что главной несправедливостью является то, что у нас есть клубы, которые финансируются за огромные деньги госкомпаниями, которые диктуют свою волю и не снижают зарплаты?

— Как же они диктуют волю, если большинство проголосовало по-другому и свою точку зрения отправила в РФС?

Футбол
РПЛ
РФС
Ашот Хачатурянц
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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