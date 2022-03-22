Хачатурянц заявил, что некоторые клубы РПЛ могут не доиграть сезон

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о вопросе введения потолка зарплат и проведении дополнительного трансферного окна, а также заявил, что некоторые клубы РПЛ могу не доиграть сезон-2021/22.

— Могу вам сказать: ни по одному вопросу не прошло голосование, потому что все эти вопросы противоречат нормам регламента и действующему законодательству РФ. Поэтому ни по одному из этих вопросов не было голосования. Они были сняты как нерелевантные.

— Но это есть в КХЛ. Значит, в КХЛ это не противоречит законодательству, а в РПЛ это делать нельзя?

— Я отвечаю за РПЛ.

— Вы сказали, что есть клубы, которые могут не доиграть сезон. Скажите, пожалуйста, о каких клубах идёт речь.

— Пока эти клубы играют, считаю, что обсуждать этот вопрос неуместно. Единственное, что могу сказать, это с некоторыми акционерами я обсуждал этот вопрос неоднократно по телефону, убеждаясь, что делать этого не нужно. Но так складываются обстоятельства.