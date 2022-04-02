«Спартак» находится в 6 очках от зоны прямого вылета из РПЛ

«Локомотив» обыграл «Спартак» в домашнем матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Столичное дерби на «РЖД Арене» завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 27 очками располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (37 очков) идет пятым.

Стоит отметить, что «Спартак» только на шесть очков опережает «Химки», которые находятся на 15-м месте и идут в прямой зоне вылета из РПЛ. Также по 21 очку у «Арсенала» и «Уфы», которые находятся в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.