Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых пот «Локомотива» (0:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ощущение, что «Спартак» заколдованный. Снег, который выпал, не сыграл на руку. Игра была равной, моменты можно пересчитать на пальцах одной руки. «Локомотиву» подфартило. Им победа сейчас нужнее. А «Спартаку» какая разница? Что восьмое, что десятое место. Остались ли вопросы к судейству? Гол отменен совершенно верно, а по карточке есть вопросы. Она там была. Думаю, при просмотре ВАР была бы красная карточка», — сказал Мостовой «СЭ».

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» остался на 10-й строчке (27 очков).