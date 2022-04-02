Камано назвал победу «Локомотива» над «Спартаком» самой важной в сезоне

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0) отметил важность победы.

«Как оценить результат? Это самые важные 3 очка в сезоне», — отметил Камано.

Единственный гол в этой встрече на 85-й минуте забил Вильсон Изидор. «Локомотив» занимает пятое место в таблице РПЛ.