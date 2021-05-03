«Спартак» начал переговоры с новым главным тренером
19:09
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера. Контракт Доменико Тедеско заканчивается в конце сезона.
— Мы определились с финальной кандидатурой нового тренера, и клуб начал переговоры по контракту. Не буду больше раскрывать никаких подробностей, — сказал Фетисов.
(Артем Калинин)
Читайте также
«Хабиб сказал: «Пошли драться на улицу!» Как Василевский чуть не вышел один на один с Нурмагомедовым
69
Зачет
vs
22
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю