«Спартак» начал переговоры с новым главным тренером

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера. Контракт Доменико Тедеско заканчивается в конце сезона.

— Мы определились с финальной кандидатурой нового тренера, и клуб начал переговоры по контракту. Не буду больше раскрывать никаких подробностей, — сказал Фетисов.

(Артем Калинин)