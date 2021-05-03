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«Спартак» начал переговоры с новым главным тренером

19:09
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера. Контракт Доменико Тедеско заканчивается в конце сезона.

— Мы определились с финальной кандидатурой нового тренера, и клуб начал переговоры по контракту. Не буду больше раскрывать никаких подробностей, — сказал Фетисов.

(Артем Калинин)

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