Мозес считает, что «Спартак» заслуженно обыграл «Арсенал»
19:11
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями после матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против тульского «Арсенала» (2:1).
«Стараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер» 3 мая. — Главное, что взяли три очка. Игра была непростая. Поле было тяжелое. Показали характер. Как командный, так и индивидуальный. И заслуженно взяли три очка».
В составе победителей отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Хозяева отличились благодаря автоголу Ильи Кутепова.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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