Мозес считает, что «Спартак» заслуженно обыграл «Арсенал»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями после матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против тульского «Арсенала» (2:1).

«Стараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер» 3 мая. — Главное, что взяли три очка. Игра была непростая. Поле было тяжелое. Показали характер. Как командный, так и индивидуальный. И заслуженно взяли три очка».

В составе победителей отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Хозяева отличились благодаря автоголу Ильи Кутепова.