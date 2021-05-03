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Мозес считает, что «Спартак» заслуженно обыграл «Арсенал»

19:11
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями после матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против тульского «Арсенала» (2:1).

«Стараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер» 3 мая. — Главное, что взяли три очка. Игра была непростая. Поле было тяжелое. Показали характер. Как командный, так и индивидуальный. И заслуженно взяли три очка».

В составе победителей отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Хозяева отличились благодаря автоголу Ильи Кутепова.

Арсенал Т — Спартак

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