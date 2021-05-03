Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Не хочу думать, что мой клуб будет играть в Лиге Европы». Маклаков о победе «Спартака» в Туле

19:07
Теги:

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал победу красно-белых над «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я предрекал этот счет, благодарен судьбе, что она меня не обманула, — сказал Маклаков «СЭ». — Осталось только победить в ближайших двух играх — боюсь сглазить, но почему-то уверен в себе. Будем ли в Лиге чемпионов? Не имею права думать по-другому. Не хочу думать о том, что мой клуб будет играть в Лиге Европы. Но для этого надо делать серьезную селекционную работу или работу с нынешними игроками — матч с «Уфой», о котором нельзя забывать, был позором. Судьба пятый раз дает шанс — надо им воспользоваться».

Также Маклаков порассуждал о будущем главном тренере красно-белых.

«Судьба Тедеско в его руках. Сейчас побеждает даже не Тедеско, а команда. Не хочу давать прогнозы. Важно, чтобы сохранился костяк команды. Самое главное — любовь к «Спартаку», а не просто получение каких-то вознаграждений за эту работу. Хотелось бы увидеть нашего, отечественного тренера. Если нет, то, мне кажется, английский тренер неплохо бы поставил игру. А что касается Тедеско — это было его желание и его выбор покинуть «Спартак». Но надо уходить красиво, пусть доделает свою работу», — добавил Маклаков.

«Спартак» набрал 53 очка и поднялся на второе место, обойдя в турнирной таблице «Локомотив» (52 очка).

(Константин Колмаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Хабиб сказал: «Пошли драться на улицу!» Как Василевский чуть не вышел один на один с Нурмагомедовым
Попытка Плющенко завоевать фигурное катание пока обернулась крахом. Спустя сезон у него нет никого на Олимпиаду
Федун был прав год назад: «Зенит» огреб в Лиге чемпионов. Прав он и сейчас: только питерцы заслужили золото
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры