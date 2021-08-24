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Арбитр Иванов назначен на матч «Зенит» — ЦСКА, Левников рассудит «Динамо» и «Локомотив»

13:06
Сергей Иванов. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Сергей Иванов. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Арбитр Сергей Иванов назначен главным судьей на матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

Московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом» обслужит бригада Кирилла Левникова.

Четверг — 26 августа

«Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Варанцо Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Сочи» судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Зуев.

«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья — Алексей Матюнин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.

Пятница — 27 августа

«Урал» — «Ростов»: судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Кирилл Большаков; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.

«Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Константин Шаламберизде, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Французов.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/925

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Виктория Кравченко все материалы автора

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