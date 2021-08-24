Арбитр Иванов назначен на матч «Зенит» — ЦСКА, Левников рассудит «Динамо» и «Локомотив»
Арбитр Сергей Иванов назначен главным судьей на матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.
Московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом» обслужит бригада Кирилла Левникова.
Четверг — 26 августа
«Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Варанцо Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Эдуард Малый.
«Спартак» — «Сочи» судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Зуев.
«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья — Алексей Матюнин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.
Пятница — 27 августа
«Урал» — «Ростов»: судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Кирилл Большаков; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.
«Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Константин Шаламберизде, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — «Рубин»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Французов.
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