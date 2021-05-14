«Спартак» и «Сочи» получили лицензию для выступления в еврокубках

«Сочи» и «Спартак» прошли лицензирование для выступления в еврокубках в сезоне-2021/22. Об этом ТАСС сообщили представители обоих клубов.

Заседание по лицензированию в РФС прошло 13 мая. Ранее сегодня пресс-служба «Локомотива» сообщила, что клуб также успешно справился с этой процедурой.

«Спартак» уже обеспечил себе участие в еврокубках и может выступить в Лиге чемпионов или Лиге Европы. «Сочи» претендует на участие в Лиге конференций.