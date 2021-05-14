«Спартак» и «Сочи» получили лицензию для выступления в еврокубках
«Сочи» и «Спартак» прошли лицензирование для выступления в еврокубках в сезоне-2021/22. Об этом ТАСС сообщили представители обоих клубов.
Заседание по лицензированию в РФС прошло 13 мая. Ранее сегодня пресс-служба «Локомотива» сообщила, что клуб также успешно справился с этой процедурой.
«Спартак» уже обеспечил себе участие в еврокубках и может выступить в Лиге чемпионов или Лиге Европы. «Сочи» претендует на участие в Лиге конференций.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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