Луис Адриано прокомментировал новость о том, что его гол в ворота «Зенита» признали лучшим в десятилетии

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал новость о том, что его гол в ворота «Зенита» в матче 18-го тура чемпионата России-2017/18 был признан лучшим голом десятилетия в РПЛ.

«Я очень рад, что мой гол признали лучшим голом десятилетия, — сказал Адриано «СЭ». — Я помню, что это была очень красивая комбинация, ну и достойное завершение. Я очень скучаю по игре за «Спартак», желаю, чтобы у болельщиков и команды было много побед и титулов!»

Выбор лучшего гола десятилетия в РПЛ проходил с декабря 2020 года по май 2021 года, на победу претендовали 135 голов в разных категориях, в голосовании приняло участие более 300 тысяч человек. Гол Луиса Адриано обошел в финальном раунде голосования мячи Мартина Йиранека («Кубань» — «Терек», 29 сентября 2012 года), Аблая Мбенга («Терек» — «Спартак», 7 ноября 2015), Ивелина Попова («Спартак» — «Зенит», 26 сентября 2015 года) и Халка («Спартак» — «Зенит», 26 сентября 2015 года).

(Максим Алланазаров)