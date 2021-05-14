Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Луис Адриано прокомментировал новость о том, что его гол в ворота «Зенита» признали лучшим в десятилетии

19:19
27 ноября 2017 года. «Спартак» — «Зенит» — 3:1. Луис Адриано и Леандро Паредес . Фото Дарья Исаева, «СЭ»
27 ноября 2017 года. «Спартак» — «Зенит» — 3:1. Луис Адриано и Леандро Паредес . Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал новость о том, что его гол в ворота «Зенита» в матче 18-го тура чемпионата России-2017/18 был признан лучшим голом десятилетия в РПЛ.

«Я очень рад, что мой гол признали лучшим голом десятилетия, — сказал Адриано «СЭ». — Я помню, что это была очень красивая комбинация, ну и достойное завершение. Я очень скучаю по игре за «Спартак», желаю, чтобы у болельщиков и команды было много побед и титулов!»

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Выбор лучшего гола десятилетия в РПЛ проходил с декабря 2020 года по май 2021 года, на победу претендовали 135 голов в разных категориях, в голосовании приняло участие более 300 тысяч человек. Гол Луиса Адриано обошел в финальном раунде голосования мячи Мартина Йиранека («Кубань» — «Терек», 29 сентября 2012 года), Аблая Мбенга («Терек» — «Спартак», 7 ноября 2015), Ивелина Попова («Спартак» — «Зенит», 26 сентября 2015 года) и Халка («Спартак» — «Зенит», 26 сентября 2015 года).

(Максим Алланазаров)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Хабиб — это другой уровень». Исмаилов отреагировал на слова Кадырова о Нурмагомедове
Кого Кадыров может выставить против Хабиба. Кардиомашина, молодой чемпион и локальная звезда
Жена Федуна в совете директоров «Спартака» — отличное событие для клуба. Объясняем почему
Хабиб: «Не будь, как тот, кто оседлал коня и забыл Аллаха, а сойдя с коня — вспомнил его»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд