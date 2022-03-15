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Судейство

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«Дисс на судей». «Спартак» и «Рубин» пошутили над претензиями к судейству в РПЛ

«Спартак» и «Рубин» пошутили над своими претензиями к судейству в 21-м туре РПЛ
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шуточная афиша совместного трека «Спартака» и «Рубина».
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» и «Рубин» в своих официальных социальных сетях опубликовали шуточную афишу совместного музыкального трека на тему недовольства работой арбитров в Тинькофф чемпионате России.

«Дисс на судей: совместный трек «Спартака» и «Рубина», — гласит подпись на афише.

«Еще один такой тур, и мы реально дропнем этот трек...» — говорится в сообщении «Спартака».

В 21-м туре РПЛ у клубов были серьезные претензии к арбитрам: «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в матче с «Краснодаром» (1:2). Его бригада не засчитала два гола красно-белых в ворота «быков».

А главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Ростова» (1:2) раскритиковал работу бригады арбитра Виталия Мешкова. После 19-й минуты встречи «Рубин» — «Ростов» казанцы играли в меньшинстве. С поля был удален форвард Виталий Лисакович.

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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
4
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 1 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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