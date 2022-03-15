«Дисс на судей». «Спартак» и «Рубин» пошутили над претензиями к судейству в РПЛ

«Спартак» и «Рубин» пошутили над своими претензиями к судейству в 21-м туре РПЛ

«Спартак» и «Рубин» в своих официальных социальных сетях опубликовали шуточную афишу совместного музыкального трека на тему недовольства работой арбитров в Тинькофф чемпионате России.

«Дисс на судей: совместный трек «Спартака» и «Рубина», — гласит подпись на афише.

«Еще один такой тур, и мы реально дропнем этот трек...» — говорится в сообщении «Спартака».

В 21-м туре РПЛ у клубов были серьезные претензии к арбитрам: «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в матче с «Краснодаром» (1:2). Его бригада не засчитала два гола красно-белых в ворота «быков».

А главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Ростова» (1:2) раскритиковал работу бригады арбитра Виталия Мешкова. После 19-й минуты встречи «Рубин» — «Ростов» казанцы играли в меньшинстве. С поля был удален форвард Виталий Лисакович.