Агент: «По Малкому и Клаудиньо было много предложений, но они остаются в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников Малкома и Клаудиньо, заявил, что его клиенты продолжат карьеру в «Зените», несмотря на возможность покинуть клуб.

— Как оцените решение ФИФА, согласно которому игроки получили право подписывать временные контракты до 30 июня?

— Я считаю очень невыгодным для любого футболиста покидать клуб, чтобы играть 70-80 дней в другом. Не думаю, что это хорошее решение. Каждый день против России применяется очень много санкций. Считаю, что это преждевременно, ведь событиям на Украине чуть больше двух недель. В случае с Украиной это нормально, потому что там просто негде играть. В случае с Россией невыгодно покидать страну. Я бы не советовал своему игроку уезжать. Лучше остаться.

- То есть Клаудиньо и Малком остаются в «Зените»?

— Конечно. Абсолютно в этом уверен! У них есть контракты, к ним хорошо относятся в команде, до конца сезона еще 10 игр. «Зенит» — большой клуб, нет причин уходить.

- В последнее время по ним были предложения?

- Да, причем много — и из Бразилии, и из других стран. В Бразилии интересовались большие клубы, но я не буду их называть, потому что это неэтично. Нужно понимать, что Клаудиньо и Малком не нуждаются в представлении. Это суперзвезды, игроки очень высокого уровня, которые выигрывают матчи и приносят очки.