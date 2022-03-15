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Агент: «По Малкому и Клаудиньо было много предложений, но они остаются в «Зените»

Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что футболисты продолжат карьеру в «Зените»
Читать «СЭ» в
Малком.
Фото ФК «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников Малкома и Клаудиньо, заявил, что его клиенты продолжат карьеру в «Зените», несмотря на возможность покинуть клуб.

— Как оцените решение ФИФА, согласно которому игроки получили право подписывать временные контракты до 30 июня?

— Я считаю очень невыгодным для любого футболиста покидать клуб, чтобы играть 70-80 дней в другом. Не думаю, что это хорошее решение. Каждый день против России применяется очень много санкций. Считаю, что это преждевременно, ведь событиям на Украине чуть больше двух недель. В случае с Украиной это нормально, потому что там просто негде играть. В случае с Россией невыгодно покидать страну. Я бы не советовал своему игроку уезжать. Лучше остаться.

- То есть Клаудиньо и Малком остаются в «Зените»?

— Конечно. Абсолютно в этом уверен! У них есть контракты, к ним хорошо относятся в команде, до конца сезона еще 10 игр. «Зенит» — большой клуб, нет причин уходить.

- В последнее время по ним были предложения?

- Да, причем много — и из Бразилии, и из других стран. В Бразилии интересовались большие клубы, но я не буду их называть, потому что это неэтично. Нужно понимать, что Клаудиньо и Малком не нуждаются в представлении. Это суперзвезды, игроки очень высокого уровня, которые выигрывают матчи и приносят очки.

Малком и&nbsp;Клаудиньо. «Отстранять Россию от ЧМ-2022 и еврокубков — варварство». Интервью агента Малкома и Клаудиньо

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 1 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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