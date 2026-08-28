Боккетти поставил Карпина выше Карреры в рейтинге тренеров

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал об отношении к тренерам красно-белых .

— Ты играл при разных тренерах в «Спартаке» — Карпин, Якин, Аленичев, Каррера, Кононов. Как бы расставил их для себя от худшего к лучшему?

— Начну с последнего места. Пятый — Якин. Не хочу говорить о нем плохо, но контакта с ним у меня как у футболиста не было вообще, даже эмоций никаких. Он нормальный тренер, работает в сборной Швейцарии, но так бывает. Говорил об этом с другими людьми, и так думаю не только я. Четвертый — Кононов. А вот дальше — Аленичев, Каррера, Карпин.

— Если выбрать одно качество, что дал каждый из этих трех?

— Каррера — мотивацию. Аленичев — любовь, умение управлять командой. Он всегда был добрым, с хорошим отношением. Я чувствовал, что должен бороться за такого тренера. Всегда без мата! Карпин — умение выжать из тебя максимум, требовательность. И при этом видение того самого спартаковского футбола — с короткими пасами, забеганиями, атакующим стилем девяностых.