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Боккетти поставил Карпина выше Карреры в рейтинге тренеров

Боккетти поставил Карпина выше Карреры в рейтинге тренеров

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Микеле Антонов
Корреспондент
Валерий Карпин и Сальваторе Боккетти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал об отношении к тренерам красно-белых.

— Ты играл при разных тренерах в «Спартаке» — Карпин, Якин, Аленичев, Каррера, Кононов. Как бы расставил их для себя от худшего к лучшему?

— Начну с последнего места. Пятый — Якин. Не хочу говорить о нем плохо, но контакта с ним у меня как у футболиста не было вообще, даже эмоций никаких. Он нормальный тренер, работает в сборной Швейцарии, но так бывает. Говорил об этом с другими людьми, и так думаю не только я. Четвертый — Кононов. А вот дальше — Аленичев, Каррера, Карпин.

— Если выбрать одно качество, что дал каждый из этих трех?

— Каррера — мотивацию. Аленичев — любовь, умение управлять командой. Он всегда был добрым, с хорошим отношением. Я чувствовал, что должен бороться за такого тренера. Всегда без мата! Карпин — умение выжать из тебя максимум, требовательность. И при этом видение того самого спартаковского футбола — с короткими пасами, забеганиями, атакующим стилем девяностых.

Сальваторе Боккетти.«Спартак» как «Ювентус»: даже спустя 10-20 лет без титулов останется топ-клубом». Интервью Боккетти

Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России (2016/17), победил в Суперкубке страны (2017), вместе с «Рубином» выиграл Кубок и Суперкубок России (2012). Итальянец завершил карьеру игрока летом 2021 года.

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Валерий Карпин
Сальваторе Боккетти
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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