«Иностранцы собрались, обсудили и решили остаться». Ребров рассказал о собрание легионеров «Спартака»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, какая атмосфера сейчас царит в команде.

«Я не заметил особенных перемен. Но, когда ты сидишь за столом с футболистами, то видишь ситуацию с одной стороны. За другим столом ты тоже в курсе всех дел, но уже не настолько.

Со стороны я абсолютно не увидел, что были какие-то волнения. Чтобы кто-то не тренировался, чтобы какие-то кучки, волнения...

Знаю, что было небольшое собрание. Иностранцы собрались, обсудили и решили остаться», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.