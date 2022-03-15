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«Иностранцы собрались, обсудили и решили остаться». Ребров рассказал о собрание легионеров «Спартака»

Легионеры «Спартака» на общем собрании приняли решение остаться в клубе
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Ребров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, какая атмосфера сейчас царит в команде.

«Я не заметил особенных перемен. Но, когда ты сидишь за столом с футболистами, то видишь ситуацию с одной стороны. За другим столом ты тоже в курсе всех дел, но уже не настолько.

Со стороны я абсолютно не увидел, что были какие-то волнения. Чтобы кто-то не тренировался, чтобы какие-то кучки, волнения...

Знаю, что было небольшое собрание. Иностранцы собрались, обсудили и решили остаться», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Артем Ребров
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
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 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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