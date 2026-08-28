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Боккетти рассказал о штрафе в «Рубине»: «Выписали на несколько страниц»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сальваторе Боккетти.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал о самом большом штрафе в России.

— Насколько сильно различается стиль вождения в Италии и России?

— В Москве пробок больше, чем, например, в Милане, но в целом разница не такая большая — есть навигационные приложения, которые помогают. А вот в Неаполе водят намного опаснее, чем в Милане, — там свои законы! Все нарушают правила.

— Тебя когда-нибудь штрафовали?

— Да, когда я играл за «Рубин», сам сел за руль и не понял, почему рядом совсем пустая полоса — ею никто не пользовался. Оказалось, это специальная полоса [для общественного транспорта], и мне выписали большой штраф — на несколько страниц! Сказал: «Прошу прощения». И больше так не делал.

— Приходилось давать взятки?

— Нет, никогда такого не было. После «Рубина» понял, как правильно ездить. Ничего не нарушал. Может, были какие-то маленькие штрафы, но полицейские никогда не останавливали.

Сальваторе Боккетти.«Спартак» как «Ювентус»: даже спустя 10-20 лет без титулов останется топ-клубом». Интервью Боккетти

Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России (2016/17), победил в Суперкубке страны (2017), вместе с «Рубином» выиграл Кубок и Суперкубок России (2012). Итальянец завершил карьеру игрока летом 2021 года.

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Сальваторе Боккетти
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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