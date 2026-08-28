Боккетти рассказал о штрафе в «Рубине»: «Выписали на несколько страниц»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал о самом большом штрафе в России.

— Насколько сильно различается стиль вождения в Италии и России?

— В Москве пробок больше, чем, например, в Милане, но в целом разница не такая большая — есть навигационные приложения, которые помогают. А вот в Неаполе водят намного опаснее, чем в Милане, — там свои законы! Все нарушают правила.

— Тебя когда-нибудь штрафовали?

— Да, когда я играл за «Рубин», сам сел за руль и не понял, почему рядом совсем пустая полоса — ею никто не пользовался. Оказалось, это специальная полоса [для общественного транспорта], и мне выписали большой штраф — на несколько страниц! Сказал: «Прошу прощения». И больше так не делал.

— Приходилось давать взятки?

— Нет, никогда такого не было. После «Рубина» понял, как правильно ездить. Ничего не нарушал. Может, были какие-то маленькие штрафы, но полицейские никогда не останавливали.