Боккетти — о критике Мостового в адрес Мусаева: «Он имеет право так думать»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал об отношении к экс-футболисту красно-белых Александру Мостовому.

— Александр Мостовой считает, что тот, кто не играл в футбол на высоком уровне, не может стать хорошим тренером. При этом, например, Мурад Мусаев стал чемпионом России, не будучи топ-игроком.

— Мостовой — один из лучших русских футболистов, и он имеет право так думать. Но футбол показал и обратное: Моуринью тоже не играл, а стал одним из лучших тренеров. Тедеско был в сборной Бельгии, сейчас в «Болонье».

Наверное, Мостовой имел в виду, что бывший игрок больше интуитивно чувствует, что происходит на поле и в раздевалке; когда нужна мотивация, когда нет. Но я не могу сказать, что тот, кто не играл, не в состоянии тренировать.

— За время обучения на лицензию сколько процентов составляли бывшие игроки?

— Думаю, 90-95 процентов. Даже чтобы попасть в список на лицензию Pro, нужно быть достаточно известным футболистом — в Италии отбирают всего 20 человек в год, и очень многие отправляют заявки, чтобы туда попасть.

— Ты сказал, что в Италии очень много тренеров. А что они все делают, если работы мало?

— Как говорил тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби, а до него и другие: «В Италии 60 миллионов человек — и все они тренеры». Ха-ха! Даже болельщики! Каждый диванный эксперт считает, что во всем разбирается.

— Так почему же тогда нет специалиста, способного вывести сборную на чемпионат мира?