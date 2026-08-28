Боккетти — о критике Мостового в адрес Мусаева: «Он имеет право так думать»
Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал об отношении к экс-футболисту красно-белых Александру Мостовому.
— Александр Мостовой считает, что тот, кто не играл в футбол на высоком уровне, не может стать хорошим тренером. При этом, например, Мурад Мусаев стал чемпионом России, не будучи топ-игроком.
— Мостовой — один из лучших русских футболистов, и он имеет право так думать. Но футбол показал и обратное: Моуринью тоже не играл, а стал одним из лучших тренеров. Тедеско был в сборной Бельгии, сейчас в «Болонье».
Наверное, Мостовой имел в виду, что бывший игрок больше интуитивно чувствует, что происходит на поле и в раздевалке; когда нужна мотивация, когда нет. Но я не могу сказать, что тот, кто не играл, не в состоянии тренировать.
— За время обучения на лицензию сколько процентов составляли бывшие игроки?
— Думаю, 90-95 процентов. Даже чтобы попасть в список на лицензию Pro, нужно быть достаточно известным футболистом — в Италии отбирают всего 20 человек в год, и очень многие отправляют заявки, чтобы туда попасть.
— Ты сказал, что в Италии очень много тренеров. А что они все делают, если работы мало?
— Как говорил тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби, а до него и другие: «В Италии 60 миллионов человек — и все они тренеры». Ха-ха! Даже болельщики! Каждый диванный эксперт считает, что во всем разбирается.
— Так почему же тогда нет специалиста, способного вывести сборную на чемпионат мира?
— Я думаю, дело не в тренере. Проблема в том, что дети больше не играют на улице... Когда я был маленьким, мы бегали с утра до вечера, пока мяч было видно, — техника нарабатывалась сама собой. Шел домой, только когда бабушка кричала: «Сальва, пора!» Сейчас я даже своего сына одного гулять не отпускаю — времена изменились, и не только в Италии.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
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2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0