Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Сальваторе Боккетти рассказал об отношении к экс-футболисту Спартака Александру Мостовому

Боккетти — о критике Мостового в адрес Мусаева: «Он имеет право так думать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал об отношении к экс-футболисту красно-белых Александру Мостовому.

— Александр Мостовой считает, что тот, кто не играл в футбол на высоком уровне, не может стать хорошим тренером. При этом, например, Мурад Мусаев стал чемпионом России, не будучи топ-игроком.

— Мостовой — один из лучших русских футболистов, и он имеет право так думать. Но футбол показал и обратное: Моуринью тоже не играл, а стал одним из лучших тренеров. Тедеско был в сборной Бельгии, сейчас в «Болонье».

Наверное, Мостовой имел в виду, что бывший игрок больше интуитивно чувствует, что происходит на поле и в раздевалке; когда нужна мотивация, когда нет. Но я не могу сказать, что тот, кто не играл, не в состоянии тренировать.

— За время обучения на лицензию сколько процентов составляли бывшие игроки?

— Думаю, 90-95 процентов. Даже чтобы попасть в список на лицензию Pro, нужно быть достаточно известным футболистом — в Италии отбирают всего 20 человек в год, и очень многие отправляют заявки, чтобы туда попасть.

— Ты сказал, что в Италии очень много тренеров. А что они все делают, если работы мало?

— Как говорил тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби, а до него и другие: «В Италии 60 миллионов человек — и все они тренеры». Ха-ха! Даже болельщики! Каждый диванный эксперт считает, что во всем разбирается.

— Так почему же тогда нет специалиста, способного вывести сборную на чемпионат мира?

— Я думаю, дело не в тренере. Проблема в том, что дети больше не играют на улице... Когда я был маленьким, мы бегали с утра до вечера, пока мяч было видно, — техника нарабатывалась сама собой. Шел домой, только когда бабушка кричала: «Сальва, пора!» Сейчас я даже своего сына одного гулять не отпускаю — времена изменились, и не только в Италии.

Сальваторе Боккетти.«Спартак» как «Ювентус»: даже спустя 10-20 лет без титулов останется топ-клубом». Интервью Боккетти

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Мурад Мусаев
Сальваторе Боккетти
Читайте также
В Ярославле закрыли два детских сада для ликвидации последствий атаки БПЛА
Бизнесмена Илью Трабера выпустили из СИЗО по состоянию здоровья
Петросян сменила тренера, но все еще в поисках. Что ее ждет в новом сезоне?
WSJ узнала о личном поручении Трампа главе ЦРУ съездить в Москву
Андреева и Рублев проиграли в полуфинале микста на US Open-2026
Альварес страдает в «Атлетико», «Ливерпуль» пойдет на рекорд с Барколя, а у Батракова появится звездный одноклубник. Главные трансферные слухи Европы за 27 августа
Популярное видео
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нападающий махачкалинского «Динамо» Мастури перешел в «Эсперанс»

«Зенит» поздравил полузащитника Вендела с днем рождения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости