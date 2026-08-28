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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением о своей тренерской карьере

Боккетти рассказал о предложении из РПЛ: «Оренбург»? Рассмотрю без проблем»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Микеле Антонов
Корреспондент
Сальваторе Боккетти.
Фото ФК «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» поделился мнением о своей тренерской карьере.

— Правильно понимаем, что сейчас ты нигде не работаешь?

— Да.

— Готов рассматривать только работу главным тренером в Серии А или Серии Б? Или ассистентом тоже?

— Нет, сейчас я готов только к роли главного тренера. Жду хороших предложений — не только из Италии, но и из России. Если есть интересный проект с амбициями, почему нет? Я открыт.

— «Спартак» в ближайшее время вряд ли позовет — там уже есть тренер. Другие клубы рассматриваешь? Например, «Оренбург»?

— Конечно, без проблем. Быть футболистом «Спартака» не означает то, что я могу тренировать только «Спартак», — это уже другая работа. Здесь мне очень комфортно, я люблю Россию, слежу за чемпионатом. Повторюсь, если будет конкретное предложение, рассмотрю без проблем.

— А такие страны, как Саудовская Аравия?

— Нужно принимать взвешенные решения — одна ошибка, и есть риск оказаться в более тяжелой ситуации. Но, если честно, еще пару-тройку лет назад никто всерьез не говорил про Саудовскую Аравию, а сейчас там играет Роналду. Первая причина, почему туда едут игроки и тренеры, — это деньги, сто процентов.

Я рассматриваю все варианты. На первом этапе как молодому специалисту для меня важнее всего состав — с кем предстоит работать. Затем обсуждаются амбиции клуба, бюджет на усиление команды. Мне важно набираться опыта и доказывать, на что я способен.

В этом году у меня были предложения из России. Но опять-таки — нужно спокойно принимать решения, действовать рационально, а не бросаться на любой вариант. В Италии у меня был такой опыт: сразу сказал «да», а в итоге не сложилось, время было упущено.

Сальваторе Боккетти.«Спартак» как «Ювентус»: даже спустя 10-20 лет без титулов останется топ-клубом». Интервью Боккетти

Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России (2016/17), победил в Суперкубке страны (2017), вместе с «Рубином» выиграл Кубок и Суперкубок России (2012). Итальянец завершил карьеру игрока летом 2021 года.

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Сальваторе Боккетти
ФК Оренбург
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РПЛ, 6-й тур, расписание и результаты: «Акрон» — ЦСКА, «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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