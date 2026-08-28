Боккетти рассказал о предложении из РПЛ: «Оренбург»? Рассмотрю без проблем»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» поделился мнением о своей тренерской карьере.

— Правильно понимаем, что сейчас ты нигде не работаешь?

— Да.

— Готов рассматривать только работу главным тренером в Серии А или Серии Б? Или ассистентом тоже?

— Нет, сейчас я готов только к роли главного тренера. Жду хороших предложений — не только из Италии, но и из России. Если есть интересный проект с амбициями, почему нет? Я открыт.

— «Спартак» в ближайшее время вряд ли позовет — там уже есть тренер. Другие клубы рассматриваешь? Например, «Оренбург»?

— Конечно, без проблем. Быть футболистом «Спартака» не означает то, что я могу тренировать только «Спартак», — это уже другая работа. Здесь мне очень комфортно, я люблю Россию, слежу за чемпионатом. Повторюсь, если будет конкретное предложение, рассмотрю без проблем.

— А такие страны, как Саудовская Аравия?

— Нужно принимать взвешенные решения — одна ошибка, и есть риск оказаться в более тяжелой ситуации. Но, если честно, еще пару-тройку лет назад никто всерьез не говорил про Саудовскую Аравию, а сейчас там играет Роналду. Первая причина, почему туда едут игроки и тренеры, — это деньги, сто процентов.

Я рассматриваю все варианты. На первом этапе как молодому специалисту для меня важнее всего состав — с кем предстоит работать. Затем обсуждаются амбиции клуба, бюджет на усиление команды. Мне важно набираться опыта и доказывать, на что я способен.

В этом году у меня были предложения из России. Но опять-таки — нужно спокойно принимать решения, действовать рационально, а не бросаться на любой вариант. В Италии у меня был такой опыт: сразу сказал «да», а в итоге не сложилось, время было упущено.