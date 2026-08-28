Боккетти рассказал о предложении из РПЛ: «Оренбург»? Рассмотрю без проблем»
Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» поделился мнением о своей тренерской карьере.
— Правильно понимаем, что сейчас ты нигде не работаешь?
— Да.
— Готов рассматривать только работу главным тренером в Серии А или Серии Б? Или ассистентом тоже?
— Нет, сейчас я готов только к роли главного тренера. Жду хороших предложений — не только из Италии, но и из России. Если есть интересный проект с амбициями, почему нет? Я открыт.
— «Спартак» в ближайшее время вряд ли позовет — там уже есть тренер. Другие клубы рассматриваешь? Например, «Оренбург»?
— Конечно, без проблем. Быть футболистом «Спартака» не означает то, что я могу тренировать только «Спартак», — это уже другая работа. Здесь мне очень комфортно, я люблю Россию, слежу за чемпионатом. Повторюсь, если будет конкретное предложение, рассмотрю без проблем.
— А такие страны, как Саудовская Аравия?
— Нужно принимать взвешенные решения — одна ошибка, и есть риск оказаться в более тяжелой ситуации. Но, если честно, еще пару-тройку лет назад никто всерьез не говорил про Саудовскую Аравию, а сейчас там играет Роналду. Первая причина, почему туда едут игроки и тренеры, — это деньги, сто процентов.
Я рассматриваю все варианты. На первом этапе как молодому специалисту для меня важнее всего состав — с кем предстоит работать. Затем обсуждаются амбиции клуба, бюджет на усиление команды. Мне важно набираться опыта и доказывать, на что я способен.
В этом году у меня были предложения из России. Но опять-таки — нужно спокойно принимать решения, действовать рационально, а не бросаться на любой вариант. В Италии у меня был такой опыт: сразу сказал «да», а в итоге не сложилось, время было упущено.
Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России (2016/17), победил в Суперкубке страны (2017), вместе с «Рубином» выиграл Кубок и Суперкубок России (2012). Итальянец завершил карьеру игрока летом 2021 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
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2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
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3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
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5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
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8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Александр Соболев
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|3
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0