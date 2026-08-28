РПЛ 2026/2027: расписание матчей и трансляций 6-го тура чемпионата России

Матчи 6-го тура чемпионата России пройдут с 28 по 30 августа. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание матчей и трансляций 6-го тура РПЛ

28 августа (пятница)

18.00. «Акрон» — ЦСКА — «Матч Премьер» (платно).

29 августа (суббота)

15.00. «Факел» — «Зенит» — «Матч Премьер» (платно).

17.30. «Краснодар» — «Ростов» — «Матч Премьер» (платно).

20.00. «Локомотив» — «Динамо» — «Матч ТВ» (бесплатно).

20.00. «Ахмат» — «Крылья Советов» — «Матч Премьер» (платно).

30 августа (воскресенье)

15.00. «Родина» — «Балтика» — «Матч Премьер» (платно).

17.30. «Спартак» — «Оренбург» — «Матч Премьер» (платно).

20.00. «Рубин» — «Динамо» Махачкала — «Матч Премьер» (платно).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде