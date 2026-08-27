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Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг UFC в Шанхае 29 августа 2026: статистика Ислама Махачева, Умара, Хабиба и Усмана Нурмагомедовых

Пора называть Хабиба, Махачева, Умара и Усмана Большой четверкой. В 93 боях из 102 они не проиграли раунда

Никита Горшенин
Корреспондент
Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов.
Фото соцсети
Фантастика.
ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

29 августа Умар Нурмагомедов подерется с Сонгом Ядонгом в главном событии UFC Шанхай.

Поединок станет для него десятым в лиге, и в случае успеха он пройдет этот отрезок с 90% побед (9-1). В истории UFC такой ход (90% и выше) удавался всего 39 бойцам — это 1,44% от тех, кто прошел через ростер за 33 года (2779 бойцов). Для сравнения: чемпионами становилось втрое больше людей — 131 (4,71% от ростера). Многие считают пояс самой трудной спортивной задачей, но очевидно, что сделать 10 побед подряд или начать с 9-1/10-0 труднее.

Умар не взял титул с первой попытки, как Хабиб, Ислам и Усман, но все равно примыкает к ним как равный. Его среднее качество боя такое же сильное. Эти четверо настолько сильны и так явно выделяются в особую группу, что мы предлагаем называть их Большой четверкой.

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Основания для названия вполне убедительны.

— 101-2 в профессиональных ММА. Хабиб — 29-0, Ислам — 29-1. Усман - 23-0 (засчитываем NC с Примусом), Умар - 20-1.

— В 92 боях из 103 не проиграли ни одного раунда. Нет другого зала, откуда выйдут хотя бы два бойца такой доминации. Если в мире где-то появляется боец, выигрывающий 90% своих раундов, — это, как правило, какое-то редкое явление, а не часть одной школы или зала. Здесь же это школа.

Хабиб — 58-2 по раундам в профи. Ислам - 62-8. Умар — 50-3. Усман — 49-2-1. Общий счет: 219-15-1. Выигрывают 93,19% раундов в среднем. То есть сразу четыре бойца из одного зала контролируют всю структуру боя 93,19% времени.

— Только 1 раз в 54 боях в топ-промоушенах боец из Большой четверки был андердогом (Хабиб с Тибау). Ислам Махачев не был андердогом ни в одном поединке своей карьеры, на которой открывали коэффициенты. Единственный боец в истории UFC, кто на таком промежутке — 19 боев — ни разу не был андердогом.

Умар Нурмагомедов.
Фото соцсети

— Средний коэффициент на победу их соперников в этих 54 боях — 6,00. Средний коэффициент на победу соперников Усмана по 12 боям в топ-лиге — 9,75. На соперников Умара по 10 боям в UFC — 7,01.

В коэффициентах важен психологический аспект. Когда выступал Хабиб, он не шел таким уверенным фаворитом, как сейчас Умар и Усман, потому что многие до боев с Конором и Порье не понимали его настоящий уровень. Немало людей этого не понимали даже после победы над Гейджи, всячески ее принижая. Если бы Хабиб выступал сейчас, его победы котировали бы не выше, чем 1,1-1,19.

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— 261-17 по тейкдаунам в профи. Хабиб — 93-3 по тейкдаунам в профи. Ислам — 71-5. Усман — 37-1. Умар — 60-8. То есть свое преимущество в борьбе эти ребята обозначают с перевесом в 95-97%. Цифры Умара пониже, потому что он пропустил 7 тейкдаунов с Мерабом, одним из сильнейших борцов в истории UFC в стиле кардиоборьбы. Вообще такого соперника, как Мераб, у Хабиба, Ислама и Усмана не было. Такие бойцы в принципе появляются раз в 8-10 лет. У Хабиба был Тибау, но Мераб гораздо сильнее (относительно своей весовой).

В итоге мы приходим к тому, что выведение Умара, Усмана, Ислама и Хабиба в особую группу абсолютно оправдано. Ни в одном зале и ни в одной стране нет такого подбора даже из 2-3 бойцов с подобным стилем и доминацией. Каждый их бой интересен в первую очередь тем, как будет укрупняться их наследие. Сможет ли Умар снова не отдать раунда, выдержит ли ответственность? Ведь поражение или даже очень близкий бой приводят к расколу Большой четверки.

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Умар Нурмагомедов
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