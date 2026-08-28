Нападающий махачкалинского «Динамо» Мастури перешел в «Эсперанс»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури перешел в «Эсперанс», сообщила пресс-служба российского клуба.

Футболист выступал за «Динамо» с 17 августа 2025 года. Он провел за махачкалинскую команду 31 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

«29-летний тунисский форвард продолжит карьеру на родине. Клубы договорились о трансфере игрока», — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Махачкалинское «Динамо» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре команда сыграет на выезде с «Рубином». Матч состоится 30 августа.