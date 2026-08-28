Боккетти — о победе в РПЛ со «Спартаком»: «Я дошел в раздевалку в одних трусах, даже бутсы не успел снять»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» сравнил российскую культуру с итальянской.

— Одна вещь из России, которую хотелось бы взять с собой в Италию?

— Наверное, это друзья, которые здесь остались.

— Насколько помогает в тренерской работе знание двух культур и языков?

— Очень помогает. Я никогда не замыкался в одной компании — общался и с русскими, и с испанцами, когда играл в «Рубине». Это помогает понимать разных футболистов, их менталитет, находить подход к каждому. В современном футболе, где в командах игроки из десятков стран, важно быть открытым и гибким.

— Расскажи самую невероятную историю, которая случилась с тобой в России.

— Самое яркое — когда мы стали чемпионами в 2017-м. Болельщики выбежали на поле еще до финального свистка, а в итоге меня буквально раздели. Я дошел в раздевалку в одних трусах, даже бутсы не успел снять. Газон, сетки, ворота — все растащили на память. Хорошее было время.