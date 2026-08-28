«Акрон» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ

«Акрон» и ЦСКА сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в пятницу, 28 августа. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

28 августа, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер».

В 5-м туре «Акрон» дома крупно уступил «Крыльям Советов» (0:3), а ЦСКА в Москве победил «Локомотив» (3:2). После пяти матчей «Акрон» набрал 2 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. У ЦСКА 11 очков и 3-я строчка.

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