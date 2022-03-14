Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ раскритиковал работу бригады арбитра Виталия Мешкова.

«А что комментировать? Хочется комментировать футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. У них уехали все руководители, все вернулось назад, все рухнуло, полная безнаказанность. Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис, и он творил то, что хотел.

Кто его назначал? Он не жмет руку, у него высокое эго, но его все равно назначили на нашу игру. Мы пытаемся сохранить футбол, команды, пытаемся доставить удовольствие зрителям», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

50-летний российский специалист также выразил мнение, что арбитры судили в одну сторону.

«Просто фантастика. У меня нет претензий к ребятам, вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара и еще. Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо.

Я ему сказал в перерыве: «Ты меня не любишь, но суди нормально!» Это бесполезно. Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною. Говорил, что не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров. А когда судят в одну сторону, то это предвзятость. Судья просто издевается», — продолжил Слуцкий.

В свою очередь, Слуцкий не понимает, почему Мешкова назначили на матч с участием «Рубина».

«Да пусть будет реакция. РФС не должны этого допускать, что трибуны скандируют нецензурные слова в адрес судьи. Все знают, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его назначать? Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком. почему я должен молчать? Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы.

Говорю пацанам: «Большое счастье, что мы занимаемся любимым делом». Жаль, что в столь сложный период происходит такое», — добавил Слуцкий.

После 19-й минуты встречи «Рубин» — «Ростов» казанцы играли в меньшинстве. С поля был удален форвард Виталий Лисакович.