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«Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис». Жесткий монолог Слуцкого о работе арбитра в игре с «Ростовом»

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Мешкова в матче с «Ростовом»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ раскритиковал работу бригады арбитра Виталия Мешкова.

«А что комментировать? Хочется комментировать футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. У них уехали все руководители, все вернулось назад, все рухнуло, полная безнаказанность. Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис, и он творил то, что хотел.

Кто его назначал? Он не жмет руку, у него высокое эго, но его все равно назначили на нашу игру. Мы пытаемся сохранить футбол, команды, пытаемся доставить удовольствие зрителям», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

50-летний российский специалист также выразил мнение, что арбитры судили в одну сторону.

«Просто фантастика. У меня нет претензий к ребятам, вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара и еще. Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо.

Я ему сказал в перерыве: «Ты меня не любишь, но суди нормально!» Это бесполезно. Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною. Говорил, что не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров. А когда судят в одну сторону, то это предвзятость. Судья просто издевается», — продолжил Слуцкий.

В свою очередь, Слуцкий не понимает, почему Мешкова назначили на матч с участием «Рубина».

«Да пусть будет реакция. РФС не должны этого допускать, что трибуны скандируют нецензурные слова в адрес судьи. Все знают, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его назначать? Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком. почему я должен молчать? Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы.

Говорю пацанам: «Большое счастье, что мы занимаемся любимым делом». Жаль, что в столь сложный период происходит такое», — добавил Слуцкий.

После 19-й минуты встречи «Рубин» — «Ростов» казанцы играли в меньшинстве. С поля был удален форвард Виталий Лисакович.

 

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:2
Ростов
Голы
Полоз, 12 (0:1), Бегич, 75 (0:2), Кварацхелия, 77 (1:2)
Рубин
Дюпин Ломовицкий Тальби Бегич Зотов (Кузнецов, 77) Мусаев Кварацхелия Зуев (Тесленко, 71) Кучаев Бакаев (Онугха, 27) Лисакович
Ростов
Песьяков Байрамян Осипенко Мелехин Сильянов Щетинин (Сухомлинов, 72) Глебов Лангович (Калинин, 58, Мухин, 90) Тугарев (Мельников, 83) Соу (Комличенко, 58) Полоз (Голенков, 72)
Предупреждения
Зуев 54’, Бегич 80’, Кварацхелия 90’  -  Мелехин 39’, Сильянов 57’, Голенков 77’
Удаления
Лисакович 19’
Судьи
Мешков (Дмитров) Мурашов (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Опейкина (Челябинск)
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Виталий Мешков
Леонид Слуцкий
22
17
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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