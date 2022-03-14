«Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис». Жесткий монолог Слуцкого о работе арбитра в игре с «Ростовом»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ раскритиковал работу бригады арбитра Виталия Мешкова.
«А что комментировать? Хочется комментировать футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. У них уехали все руководители, все вернулось назад, все рухнуло, полная безнаказанность. Мешков — герой матча. Люди видели его бенефис, и он творил то, что хотел.
Кто его назначал? Он не жмет руку, у него высокое эго, но его все равно назначили на нашу игру. Мы пытаемся сохранить футбол, команды, пытаемся доставить удовольствие зрителям», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.
50-летний российский специалист также выразил мнение, что арбитры судили в одну сторону.
«Просто фантастика. У меня нет претензий к ребятам, вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара и еще. Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо.
Я ему сказал в перерыве: «Ты меня не любишь, но суди нормально!» Это бесполезно. Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною. Говорил, что не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров. А когда судят в одну сторону, то это предвзятость. Судья просто издевается», — продолжил Слуцкий.
В свою очередь, Слуцкий не понимает, почему Мешкова назначили на матч с участием «Рубина».
«Да пусть будет реакция. РФС не должны этого допускать, что трибуны скандируют нецензурные слова в адрес судьи. Все знают, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его назначать? Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком. почему я должен молчать? Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы.
Говорю пацанам: «Большое счастье, что мы занимаемся любимым делом». Жаль, что в столь сложный период происходит такое», — добавил Слуцкий.
После 19-й минуты встречи «Рубин» — «Ростов» казанцы играли в меньшинстве. С поля был удален форвард Виталий Лисакович.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7