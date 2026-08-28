«Зенит» поздравил полузащитника Вендела с днем рождения

Пресс-служба «Зенита» поздравила бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела с днем рождения.

28 августа футболисту исполнилось 29 лет.

«Дорогой Вендел! «Зенит» поздравляет Вас с праздником и желает новых футбольных успехов! Пусть мастерство, энергия и уверенность помогают Вам снова и снова радовать болельщиков красивой игрой. Здоровья, счастья и как можно больше победных моментов в сине-бело-голубой футболке», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Вендел выступает за сине-бело-голубых с октября 2020 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 6 матчах команды и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

«Зенит» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 29 августа сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Факелом» в 6-м туре чемпионата России.