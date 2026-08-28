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Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился подробностями своего ухода из московского клуба

Экс-тренер «Динамо» Гусев об уходе из клуба: «Решение принимает руководство — их что-то не устроило»

Сергей Филин

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился подробностями своего ухода из клуба.

48-летний специалист был назначен главным тренером бело-голубых 23 октября 2025 года. По окончании сезона он покинул команду после завершения контракта.

«Я думаю, что руководители сами, наверное, не ожидали, что мы сможем за такой короткий период создать такую команду. Где-то было хорошо, где-то было не очень. Но мы проделали колоссальную работу на сборах. И у меня, и у тренерского штаба была уверенность, что эта команда начнет давать результат. А дальше уже решение принимает руководство. Значит, их что-то не устроило. Ну, мы «на берегу», на самом деле договаривались, что надо выиграть Кубок. Я же не глупый парень и не маленький мальчик. Когда дают контракт до мая и ставят такие условия, ты внутри себя понимаешь, что есть определенное недоверие, сомнение. Я это прекрасно осознавал, но хотел от всего абстрагироваться и понять, на что я способен как тренер со своим тренерским штабом», — рассказал Гусев в интервью «РБ Спорт».

Вместе с Гусевым в сезоне-2025/26 «Динамо» финишировало на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ с 45 очками. В финале Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубые проиграли «Краснодару» в серии пенальти (0:0, 6:5).

Источник: «РБ Спорт»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
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30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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