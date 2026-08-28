Ролан Гусев — о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»: «Знаю точно — он хочет с «Динамо» что-то выиграть»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением о возможном трансфере нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в «Зенит».

Ранее СМИ сообщали об интересе со стороны сине-бело-голубых к 24-летнему форварду.

«Я не знаю, какое у него сейчас внутреннее состояние. Сейчас «Динамо» усиливается. Я понимаю, что руководству не выгодно его сейчас продавать. Что он чувствует? Сложно мне сказать. Я был в его шкуре... Я знаю точно, что он хочет с «Динамо» что-то выиграть. Но что он понимает внутри себя? Сможет ли он это что-то выиграть или нет. Сейчас очень многое от него зависит, от его внутреннего психологического состояния», — рассказал Гусев в интервью «РБ Спорт».

В сезоне-2026/27 Тюкавин забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.