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Экс-тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением о возможном трансфере нападающего Константина Тюкавина в «Зенит»

Ролан Гусев — о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»: «Знаю точно — он хочет с «Динамо» что-то выиграть»

Сергей Филин

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением о возможном трансфере нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в «Зенит».

Ранее СМИ сообщали об интересе со стороны сине-бело-голубых к 24-летнему форварду.

«Я не знаю, какое у него сейчас внутреннее состояние. Сейчас «Динамо» усиливается. Я понимаю, что руководству не выгодно его сейчас продавать. Что он чувствует? Сложно мне сказать. Я был в его шкуре... Я знаю точно, что он хочет с «Динамо» что-то выиграть. Но что он понимает внутри себя? Сможет ли он это что-то выиграть или нет. Сейчас очень многое от него зависит, от его внутреннего психологического состояния», — рассказал Гусев в интервью «РБ Спорт».

В сезоне-2026/27 Тюкавин забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
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3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
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 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
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 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
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 Родина 5 1 1 3 8-14 4
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
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