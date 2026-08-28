Прощальный матч экс-игрока ЦСКА Вагнера Лав состоится 26 сентября в Москве

Прощальный матч бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лав пройдет 26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве, сообщила пресс-служба армейцев.

Игра, в которой встретятся команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лав», начнется в 20.00 по московскому времени.

В составе армейских легенд сыграют братья Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев, Ролан Гусев, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес и другие футболисты.

За команду «Друзья Вагнера Лав» сыграют бразильцы, с которыми 42-летний форвард пересекался на протяжении карьеры. Участие в матче подтвердили Жо, Дуду и Даниэль Карвальо, Луис Фабиано и Клеберсон.

Лав объявил о завершении карьеры 24 марта. Агент бразильца рассказал, что футболист еще не определился с профессиональными планами и готов к сотрудничеству с армейским клубом.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он принял участие в 259 матчах за армейцев, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с командой бразилец стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.