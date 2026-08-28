Полузащитник «Ростова» Роналдо пропустит 6 недель из-за травмы колена

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

«У Роналдо диагностировали воспаление надколенного сухожилия. Он сможет вернуться на поле только через 6 недель», — сказал Гранжа «СЭ».

25-летний Роналдо провел за «Ростов» 5 матчей в сезоне-2026/27 и не отличился результативными действиями.