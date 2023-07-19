«Спартак»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
В воскресенье, 23 июля, «Спартак» на домашней арене сыграет с «Оренбургом» в рамках 1-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Начало — 17:30. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер». Начало эфира — 17:25.
В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял третье место в чемпионате России, набрав 54 очка. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке с 46-ю очками.
Сезон 2023 / 2024 будет 102-м в истории московского клуба, который примет участие в 32-м чемпионате страны и 32-м розыгрыше Кубка страны.
РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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