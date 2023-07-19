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Сегодня, 18:10

«Спартак»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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ФК «Спартак».
Фото Фодор Успенский, «СЭ»

В воскресенье, 23 июля, «Спартак» на домашней арене сыграет с «Оренбургом» в рамках 1-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Начало — 17:30. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер». Начало эфира — 17:25.

В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял третье место в чемпионате России, набрав 54 очка. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке с 46-ю очками.

Сезон 2023 / 2024 будет 102-м в истории московского клуба, который примет участие в 32-м чемпионате страны и 32-м розыгрыше Кубка страны.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
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 - : -
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