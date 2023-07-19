«Спартак»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ

В воскресенье, 23 июля, «Спартак» на домашней арене сыграет с «Оренбургом» в рамках 1-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Начало — 17:30. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер». Начало эфира — 17:25.

В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял третье место в чемпионате России, набрав 54 очка. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке с 46-ю очками.

Сезон 2023 / 2024 будет 102-м в истории московского клуба, который примет участие в 32-м чемпионате страны и 32-м розыгрыше Кубка страны.

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