РФС продлил контракт с главой департамента судейства Мажичем

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с руководителем департамента судейства Милорадом Мажичем, сообщил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«Контракт с Мажичем продлен. На самом деле мы уже давно продлили контракт, просто не было тайминга, чтобы сообщить. Сначала казалось рано, потом поздно. У нас есть долгосрочная стратегия по менеджерам судейства, и для нас это плановая работа, в которой мы стараемся минимально учитывать какие-то эмоциональные ошибки и смотреть на системную работу менеджера», — цитирует Каманцева РИА «Новости».

В сентябре 2022 года Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС, а летом 2023 года возглавил департамент судейства и инспектирования организации. В июле 2025 года Российский футбольный союз продлил соглашение с сербским специалистом еще на один год.