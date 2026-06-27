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Сегодня, 05:02

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Павел Лопатко
Фото Getty Images

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.

Африканская команда нанесла по воротам 15 ударов, в том числе два — в створ, их соперники — семь ударов (три — в створ).

Полузащитник сборной Кабо-Верде и «Краснодара» Кевин Ленини отыграл весь матч и отметился 10 точными передачами в финальную треть.

Сборная Кабо-Верде (три очка после трех матчей) заняла второе место в таблице группы H ЧМ-2026, в 1/16 финала она сыграет с Аргентиной. Саудовская Аравия (два очка) финишировала на последнем месте и покинула турнир.

Чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 03:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Кабо-Верде
0:0
Саудовская Аравия

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