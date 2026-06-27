«Локомотив» сыграл вничью с «Родиной» на сборах
Товарищеский матч «Локомотива» и «Родины» завершился ничьей — 0:0. Игра прошла на поле учебно-тренировочной базы железнодорожников в подмосковной Баковке.
За «Локомотив» в этом матче дебютировал Александр Коваленко. 22-летний футболист в июне перешел в московскую команду на правах аренды из «Сочи».
По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России. «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в РПЛ.
В первом туре чемпионата России-2026/27 железнодорожники примут «Ахмат», а «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком».
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2
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
|0
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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