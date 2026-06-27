«Локомотив» сыграл вничью с «Родиной» на сборах

Товарищеский матч «Локомотива» и «Родины» завершился ничьей — 0:0. Игра прошла на поле учебно-тренировочной базы железнодорожников в подмосковной Баковке.

За «Локомотив» в этом матче дебютировал Александр Коваленко. 22-летний футболист в июне перешел в московскую команду на правах аренды из «Сочи».

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России. «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в РПЛ.

В первом туре чемпионата России-2026/27 железнодорожники примут «Ахмат», а «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком».