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27 июня, 18:54

«Локомотив» сыграл вничью с «Родиной» на сборах

Алина Савинова

Товарищеский матч «Локомотива» и «Родины» завершился ничьей — 0:0. Игра прошла на поле учебно-тренировочной базы железнодорожников в подмосковной Баковке.

За «Локомотив» в этом матче дебютировал Александр Коваленко. 22-летний футболист в июне перешел в московскую команду на правах аренды из «Сочи».

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России. «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в РПЛ.

В первом туре чемпионата России-2026/27 железнодорожники примут «Ахмат», а «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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