«Ахмат» разгромил сербский ОФК в товарищеском матче

«Ахмат» одержал победу над ОФК из Белграда в товарищеском матче на летних сборах — 3:0. Игра прошла на стадионе «Радомир Антич» в Ужице (Сербия).

У грозненской команды дубль оформил Эгаш Касинтура и еще один гол забил Алексей Касаджиков.

По итогам сезона-2025/26 «Ахмат» с 37 очками занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 1-м туре нового сезона РПЛ грозненцы на выезде встретятся с «Локомотивом».

ОФК в чемпионате Сербии-2025/26 занял шестое место с 49 очками.