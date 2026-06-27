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5:0! Сенегал в большинстве разгромил Ирак

Сборная Сенегала разгромила Ирак со счетом 5:0 на ЧМ-2026
Сборная Сенегала разгромила Ирак в матче ЧМ-2026.
Фото Getty Images

Сборная Сенегала одержала крупную победу над Ираком в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2026 — 5:0.

У африканцев дважды отличился Пап Гуйе, по одному мячу у Хабиба Диарра, Исмаилы Сарра и Илимана Ндиая.

Сборная Сенегала стала первой африканской командой в истории чемпионатов мира, которой удалось забить пять голов в одном матче мирового первенства.

Сенегал занял третье место в группе I с 3 очками, 8 забитыми и 6 пропущенными мячами. В настоящий момент африканская команда занимает промежуточное пятое место в таблице сборных, занявших третьи места в своих квартетах. У сенегальцев лучшая разность забитых и пропущенных голов среди всех команд этой таблицы, набравших 3 очка.

Сборная Ирака заняла последнее, четвертое место в группе I, не набрав ни одного очка, и вылетела с ЧМ-2026. Этот чемпионат мира был вторым в истории команды.

Чемпионат мира. Группа I.
26 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)
Сенегал
5:0
Ирак

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