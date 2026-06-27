«Зенит» разгромил «Ленинградец» в первом матче после отпуска

«Зенит» победил «Ленинградец» со счетом 4:0 в контрольном матче.

В первом тайме на 7-й минуте забил Педро, а на 16-й — Александр Соболев.

Во второй половине матча Александр Ерохин оформил дубль, отправив мяч в ворота соперника сначала на 67-й, а затем на 71-й минуте.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар» (66 баллов), а третье — «Локомотив» (53 очка).

«Ленинградец» по итогам сезона-2025/26 вышел в Первую лигу.