Зырянов подтвердил интерес «Зенита» к Тюкавину

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе клуба к нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину.

— Агент Тюкавина подтверждал, что «Зенит» интересуется Константином и речь шла о сумме порядка 25 миллионов евро.

— Раз агент Тюкавина сказал, значит, это правда.

В сезоне-2025/26 24-летний форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.