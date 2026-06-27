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27 июня, 14:01

Зырянов подтвердил интерес «Зенита» к Тюкавину

Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе клуба к нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину.

— Агент Тюкавина подтверждал, что «Зенит» интересуется Константином и речь шла о сумме порядка 25 миллионов евро.

— Раз агент Тюкавина сказал, значит, это правда.

В сезоне-2025/26 24-летний форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

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Константин Зырянов
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