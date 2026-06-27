Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к нападающему

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к форварду.

Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов.

«Об этом я не знаю. У Кости контракт с «Динамо». Когда со стороны «Зенита» была конкретика, то все этот интерес подтвердили. А про «Спартак» я не знаю. Наверное, кто-то знает больше нас», — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2025/26 24-летний форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.