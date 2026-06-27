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Ерохин о разгроме «Ленинградца»: «Для «Зенита» ничего не меняется — продолжаем забивать»

Алина Савинова

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча с «Ленинградцем».

В субботу, 27 июня, сине-бело-голубые разгромили соперника со счетом 4:0. Ерохин оформил дубль в этой игре.

«Для нас ничего не меняется — мы продолжаем забивать мячи (смеется). Сегодня был первый контрольный матч, и нам важно было в нем победить — для хороших эмоций. С учетом нагрузок на сборах и наработок, которые постепенно появляются в тренировочном процессе, это был хороший спарринг», — приводит пресс-служба питерцев слова Ерохина.

Также футболист поделился ощущениями от нагрузок после длительной паузы.

«Вполне нормально, можно было и больше сыграть, но для первой игры 45 минут для каждого игрока — в самый раз. Будем продолжать готовиться, нам предстоят интересные тесты, весь фокус на них сейчас», — добавил он.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и выиграл чемпионат России, опередив на 2 балла ставший вторым «Краснодар».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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«Ахмат» разгромил сербский ОФК в товарищеском матче
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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