Ерохин о разгроме «Ленинградца»: «Для «Зенита» ничего не меняется — продолжаем забивать»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча с «Ленинградцем».

В субботу, 27 июня, сине-бело-голубые разгромили соперника со счетом 4:0. Ерохин оформил дубль в этой игре.

«Для нас ничего не меняется — мы продолжаем забивать мячи (смеется). Сегодня был первый контрольный матч, и нам важно было в нем победить — для хороших эмоций. С учетом нагрузок на сборах и наработок, которые постепенно появляются в тренировочном процессе, это был хороший спарринг», — приводит пресс-служба питерцев слова Ерохина.

Также футболист поделился ощущениями от нагрузок после длительной паузы.

«Вполне нормально, можно было и больше сыграть, но для первой игры 45 минут для каждого игрока — в самый раз. Будем продолжать готовиться, нам предстоят интересные тесты, весь фокус на них сейчас», — добавил он.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и выиграл чемпионат России, опередив на 2 балла ставший вторым «Краснодар».