Глава селекционной службы «Краснодара» Бузникин: «Вероятность ухода Сперцяна всегда существует»
Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода из клуба капитана команды Эдуарда Сперцяна.
«Вероятность ухода Сперцяна была велика и прошлым летом, она есть и этим. Такая вероятность всегда существует. Посмотрим. Пока не могу сказать ни да, ни нет», — сказал Бузникин.
В сезоне-2025/26 на счету 26-летнего полузащитника 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 18 результативных передач.
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