Глава селекционной службы «Краснодара» Бузникин: «Вероятность ухода Сперцяна всегда существует»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода из клуба капитана команды Эдуарда Сперцяна.

«Вероятность ухода Сперцяна была велика и прошлым летом, она есть и этим. Такая вероятность всегда существует. Посмотрим. Пока не могу сказать ни да, ни нет», — сказал Бузникин.

В сезоне-2025/26 на счету 26-летнего полузащитника 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 18 результативных передач.