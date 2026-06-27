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Сегодня, 14:14

Глава селекционной службы «Краснодара» Бузникин: «Вероятность ухода Сперцяна всегда существует»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода из клуба капитана команды Эдуарда Сперцяна.

«Вероятность ухода Сперцяна была велика и прошлым летом, она есть и этим. Такая вероятность всегда существует. Посмотрим. Пока не могу сказать ни да, ни нет», — сказал Бузникин.

В сезоне-2025/26 на счету 26-летнего полузащитника 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 18 результативных передач.

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Максим Бузникин
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
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