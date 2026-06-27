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Канчельскис считает, что Сперцяну нужно было ехать в Европу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением о переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».

В субботу, 27 июня журналист Иван Карпов сообщил, что 26-летний футболист в ближайшее время завершит переход в клуб из Саудовской Аравии. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро, а игрок подпишет контракт о схеме «3+1» и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами.

«Это его желание и решение. Сумма для «Краснодара» хорошая. Конечно, можно было попробовать свои силы в Европе. В Саудовской Аравии такого удовольствия от футбола Сперцян не получит. Если правда был контакт с «Комо», надо было ехать туда. Надо спросить у него, почему он принял именно такое решение. Думаю, большую роль играет финансовая составляющая. В Европе он бы таких денег не получал. В любом случае, желаю ему удачи и завоевания новых трофеев», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «быков» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

(Давид Петросян)

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