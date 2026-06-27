Тренер «Торпедо» Сторожук о победе над «Динамо»: «Думаю, мы наиграли на гол-два больше»

Главный тренер «Торпедо» Александр Сторожук прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» в контрольном матче.

Игра, которая состоялась 27 июня и проходила в закрытом режиме, завершилась со счетом 2:0 в пользу черно-белых. На 31-й минуте гол забил Александр Юшин, а на 44-й — Алексей Каштанов.

«Нам противостоял хороший соперник. Дело в настрое. Мы регулярно обсуждаем настрой, но когда играем против команды Премьер-лиги, мы почему-то на эту тему даже не разговариваем — ребята сами выкладываются по полной. Думаю, мы наиграли на гол-два больше, были хорошие моменты, где-то чуть не хватило индивидуального мастерства», — приводит слова Сторожука пресс-служба «Торпедо».

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» завершило сезон с 46 баллами и финишировало на девятой позиции в турнирной таблице Первой лиги.