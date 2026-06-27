Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Геркус внесен в базу «Миротворца»

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус внесен в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

53-летнему российскому предпринимателю и футбольному функционеру вменяется покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Геркус занимал пост президента «Локомотива» с 2016 по 2018 год, а затем стал генеральным директором клуба. Под его руководством железнодорожники завоевали чемпионство и Кубок России.

В июле 2022-го Геркус стал директором по стратегическому развитию «Торпедо», а с августа того же года по март 2023-го занимал должность президента клуба.

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